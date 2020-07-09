Мишустин прибыл в Татарстан

Он осмотрел строительство инфекционной больницы, которая находится в Казани

Михаил Мишустин осмотрел ход строительства республиканской клинической инфекционной больницы в Казани. Председатель правительства прибыл в Татарстан с рабочим визитом, передает "ТВ Центр".

Комплекс будет оснащён самым современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, УЗИ и компьютерным томографом. Госпиталь сможет единовременно принимать более 230 пациентов, но при необходимости вместительность увеличат и до 500 коек. Возводится он в рекордные строки. Полностью завершить проект планируют за 100 дней. Это стало возможно благодаря упрощению процедуры госрегистрации недвижимости. Премьер-министр поблагодарил строителей за проделанную работу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"