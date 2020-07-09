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Мэра Сеула нашли мертвым

15:00
  • четверг
  • 09 июля 2020

Ранее о пропаже Пак Вон Суна заявила его дочь

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым, тело обнаружили во время организованных масштабных поисков. Информацию передал китайский телеканал CGTN, о деталях пока не сообщается.
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Ранее стало известно, что мэр южнокорейской столицы объявлен пропавшим без вести. Заявление в полицию подала его дочь, обнаружив адресованную ей странную записку.

Южнокорейское агентство Ренхап приводило слова дочери Пак Вон Суна. Она заявила, что ее отец ушел из дома, "оставив слова, похожие на завещание". Телефон градоначальника не отвечал. Городской администрации пришлось отменить назначенные встречи – "из-за неизбежных обстоятельств".

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