Актриса Ная Ривера без вести пропала на отдыхе с ребенком

Они плавали по озеру

Американская актриса и певица Ная Ривера без вести пропала на юге Калифорнии. Она каталась на лодке на озере Пиру вместе с четырехлетним сыном. По мнению полицейских, 33-летняя звезда утонула.

Вечером 8 июля актриса арендовала плоскодонную лодку. Через три часа судно нашли посреди озера, в нем спал ребенок в спасательном жилете, передает bbc.com. По словам мальчика, мама нырнула в воду и не вернулась. Автомобиль Риверы стоял на парковке, где актриса его и оставила.

В день исчезновения звезда опубликовала в Twitter фото с сыном. "Только мы вдвоем", - написала она.

Два года назад Ная Ривера развелась с актером Райаном Дорси, от которого она родила сына.

Ривера снялась в таких фильмах и сериалах, как "Безумные семейки", "Коварные горничные", "Дом", "Лузеры", "Спасатели Малибу", "Хор". Она трижды входила в сотню самых сексуальных женщин планеты по версии журнала Maxim.

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