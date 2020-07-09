ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Актриса Ная Ривера без вести пропала на отдыхе с ребенком

15:32
  • четверг
  • 09 июля 2020

Они плавали по озеру

Американская актриса и певица Ная Ривера без вести пропала на юге Калифорнии. Она каталась на лодке на озере Пиру вместе с четырехлетним сыном. По мнению полицейских, 33-летняя звезда утонула. 
15-летний сын актрисы Юлии Дробот погиб в гостях у бабушки

Вечером 8 июля актриса арендовала плоскодонную лодку. Через три часа судно нашли посреди озера, в нем спал ребенок в спасательном жилете, передает bbc.com. По словам мальчика, мама нырнула в воду и не вернулась. Автомобиль Риверы стоял на парковке, где актриса его и оставила.  

В день исчезновения звезда опубликовала в Twitter фото с сыном. "Только мы вдвоем", - написала она.

Два года назад Ная Ривера развелась с актером Райаном Дорси, от которого она родила сына.

Ривера снялась в таких фильмах и сериалах, как "Безумные семейки", "Коварные горничные", "Дом", "Лузеры", "Спасатели Малибу", "Хор". Она трижды входила в сотню самых сексуальных женщин планеты по версии журнала Maxim.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ная Ривера с ребенком
Ная Ривера с ребенком
Актриса Ная Ривера
Актриса Ная Ривера
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.