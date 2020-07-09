Украинские военные осушили лужи перед визитом Зеленского (видео)

Так в армии борются с плохими дорогами

Военным 204-й Севастопольской бригады тактической авиации, которая дислоцируется в Луцке, поступил странный приказ перед приездом президента Владимира Зеленского.

Командование бригады под видом ремонта дорог на выезде с летного поля на КПП, которого не было около 20 лет, отдало приказ высушить лужи, передает РИА Новости.

Солдатам пришлось выгребать воду обрезанными бутылками и листьями, после они засыпали ямы гравием и залили смолой.

Поездка Зеленского в 204-ю бригаду ожидается сегодня, 9 июля.

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