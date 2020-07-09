ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинские военные осушили лужи перед визитом Зеленского (видео)

15:23
  • четверг
  • 09 июля 2020

Так в армии борются с плохими дорогами

Военным 204-й Севастопольской бригады тактической авиации, которая дислоцируется в Луцке, поступил странный приказ перед приездом президента Владимира Зеленского.

Командование бригады под видом ремонта дорог на выезде с летного поля на КПП, которого не было около 20 лет, отдало приказ высушить лужи, передает РИА Новости.

Солдатам пришлось выгребать воду обрезанными бутылками и листьями, после они засыпали ямы гравием и залили смолой.

Поездка Зеленского в 204-ю бригаду ожидается сегодня, 9 июля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.