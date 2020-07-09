Ефремову пришлось заплатить за джип, на котором он попал в ДТП

Артист забыл про налоги

Более 117 тысяч рублей неоплаченных налогов за внедорожник Grand Cherokee взыскал с артиста Михаила Ефремова мировой суд Хамовнического района. На этом автомобиле актер попал 8 июня в ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.

"Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Москве отсудила у Михаила Ефремова 117 тысяч 650 рублей из-за долгов по джипу Grand Cherokee, на котором он попал в аварию. Актер не платил транспортный налог, и он был взыскан через суд", - приводит ТАССслова источника агентства.

Факт взыскания 117 тысяч рублей с Ефремова журналистам подтвердили в пресс-службе Хамовнического районного суда. Однако назначение этой суммы пояснить затруднились.

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