Собянин заявил о преодолении связанных с пандемией проблем в Москве

Экономика города может полностью восстановиться даже в пострадавших отраслях

Основные проблемы, касающиеся пандемии коронавируса, в Москве преодолены. Об этом заявил Сергей Собянин на заседании наблюдательного совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

По его словам, пандемия стала огромным испытанием для столицы. Однако меры, принятые президентом и московскими властями, дали системную поддержку бизнесу. У Москвы есть все шансы восстановить городскую экономику даже в пострадавших отраслях, считает мэр.

"Сегодня можно констатировать, что торговля, услуги, кассовые обороты малого и среднего бизнеса, общепит вышли на уровень 2019 года. После того, как были сняты ограничения, когда стало возможно работать промышленности, строительству, торговли, общепиту, динамика восстановления этих оборотов достаточно высокая. Она выше, чем мы ожидали, чем ожидали эксперты", - сказал Собянин. Его слова приводит РИА Новости.

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