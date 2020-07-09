Собянин рассказал об увеличении объема инвестиций в основной капитал Москвы

За девять лет - в 2,3 раза

Объем ежегодных инвестиций в основной капитал Москвы за последние девять лет увеличился в 2,3 раза и приблизился к 3 триллионам рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

По его словам, достичь таких результатов получилось благодаря комплексу мер по развитию города.

"Это и сам облик города, комфортная среда, развитие этой среды. Это крупные инфраструктурные проекты, такие как строительство метрополитена, МЦК, МЦД, пригородного сообщения, крупных дорожных проектов, инженерная инфраструктура, которая обеспечивает ввод капитальных объектов. Это, конечно, и административные процедуры", - сказал Сергей Собянин. Его слова приводит агентство "Москва".

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