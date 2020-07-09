Власти Сербии отказались от идеи комендантского часа

Но ввели запрет на массовые собрания

Комендатский час в Белграде вводить не будут. Решение кризисного штаба озвучила премьер-министр Сербии. В то же время, как сообщила Ана Брнабич на пресс-конференции, в столице страны вводятся ограничения на массовые собрания людей.

"Первая мера для Белграда - запрет на массовые собранию людей больше 10 человек на открытом пространстве и в закрытых помещениях. Вторая мера - ограничения численности людей в закрытых помещениях. Третья мера - ограничение рабочего времени в закрытых помещениях", - заявила Брнабич. Премьер подчеркнула, что о комендантском часе речи не идет.

На этой неделе в нескольких городах Сербии прошли антиправительственные акции. Дело дошло даже до штурма здания парламента. Поводом стало намерение правительства ввести комендантский час с вечера пятницы до утра понедельника. Протестующие выражали недовольство политикой властей по противодействию распространению коронавируса.

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