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Власти Сербии отказались от идеи комендантского часа

15:45
  • четверг
  • 09 июля 2020

Но ввели запрет на массовые собрания

Комендатский час в Белграде вводить не будут. Решение кризисного штаба озвучила премьер-министр Сербии. В то же время, как сообщила  Ана Брнабич на пресс-конференции, в столице страны вводятся ограничения на массовые собрания людей.
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"Первая мера для Белграда - запрет на массовые собранию людей больше 10 человек на открытом пространстве и в закрытых помещениях. Вторая мера - ограничения численности людей в закрытых помещениях. Третья мера - ограничение рабочего времени в закрытых помещениях", - заявила Брнабич. Премьер подчеркнула, что о комендантском часе речи не идет.

На этой неделе в нескольких городах Сербии прошли антиправительственные акции. Дело дошло даже до штурма здания парламента. Поводом стало намерение правительства ввести комендантский час с вечера пятницы до утра понедельника. Протестующие выражали недовольство политикой властей по противодействию распространению коронавируса.

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