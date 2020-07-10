Бани, яхты и детский "лягушатник": как звезды выживают без заграничных курортов

Коронавирус отпуску не помеха

Пока заграничные курорты закрыты для массового туриста, российские звезды крутятся как могут. В тоске по морю они устремляются на отечественные пляжи, познают прелести санаторно-курортного лечения и обзаводятся бассейнами. На безрыбье, как известно, и рак рыба. ТВЦ.RU узнал, как знаменитости проводят летний отдых в посткарантинную эпоху.

Сергей Лазарев

Певец уехал в Сочи вместе с друзьями. Они плавали на яхте, забирались на вершину Розы Пик, оттягивались на вечеринке. Поход в баню друзья превратили в целый марафон кайфа и неги. Они не только от души попарились, но и покупались в родниковой воде, полежали в массажном кабинете и помедитировали. После всех этих процедур артист окунулся в чан с горячей воды. "Супчик из Лазарева", - написал финалист "Евровидения".

Агата Муцениеце

Телеведущая и актриса, которая недавно развелась с Павлом Прилучным, решила подлечить нервы в подмосковном санатории. Она никогда раньше не была в подобных учреждениях - и ей понравилось! "В этом есть какая-то романтика!" - сказала Муцениеце. Знаменитость загорала у пруда, гуляла на свежем воздухе, проходила оздоровительные процедуры и ела исключительно здоровую пищу. А еще она встретила там свою любовь - белокурого манекена с покладистым характером. Неунывающая Муцениеце носила его на руках и страстно обнимала.

Павел Прилучный

Свою холостяцкую жизнь он начал с поездки в Крым. Актер там никогда не бывал. Он отправился на полуостров на машине вместе с детьми, которые без ума от своего отца-затейника. К ним присоединились друзья Прилучного и, по слухам, его новая возлюбленная - актриса Мирослава Карпович из "Папиных дочек". Дружная компания каталась на яхте, веселилась в парке аттракционов и взбиралась на Ай-Петри, где Прилучный с товарищем обзавелись шикарными папахами.

Ксения Бородина

У телеведущей есть традиция. Каждый год она вместе с мужем и детьми кормит жирафа Колю в сочинском сафари-парке. До берега Черного моря они добрались на машине, а обратно - на самолете. Домчали всего за пару часов. На курорте Бородина не только общалась с животными, но еще и каталась на яхте, наблюдая за дельфинами, а также парилась в бане, которую звезда просто обожает. "Душа регулярно моря просит, а ноги ее постоянно в баню несут", - говорит про себя Бородина.

Лера Кудрявцева

Телеведущая вместе с маленькой дочкой отдохнула в Адлере. Они остановились в Санатории, где Кудрявцева бывала давным-давно с родителями. "Невероятно интересно окунуться в свое детство, - рассказала Кудрявцева. - Конечно, здесь уже все по-другому: роскошные номера, территория, новые постройки и, кстати, санаторное лечение". Звезда резвилась с дочкой в бассейне, принимала йодобромные ванны под релаксирующую музыку и до такой степени расслабилась, что ей даже стало лень подписывать свои посты в соцсети.

Эвелина Бледанс

Она тоже поехала в Адлер, причем в компании младшего сына, который родился с синдромом Дауна. Место своего отдыха телеведущая назвала раем. Она грелась на пляже под солнышком, парилась в бане, посещала оздоровительные процедуры и устроила фотосессию на фоне раритетных автомобилей. Кроме того, Бледанс постояла в омолаживающей криокапсулы, похожей на летательный аппарат из "Звездных войн". "Санаторий за эти дни принес в нашу семью столько знаний и пользы, что, кажется, мое сознание катастрофически быстро меняется", - призналась знаменитость, которая под конец отдыха задумалась о том, чтобы стать вегетарианкой.

Анфиса Чехова

Как тесен мир! Телеведущая с сыном остановилась в том же санатории, что и Кудрявцева. Правда, по времени они разминулись. Чехова много загорала, купалась, выгуляла несколько новых купальников. Ради разнообразия она посетила эко-ферму, где покормила козлят молоком и попозировала с ними на фоне горного пейзажа. Под конец отпуска Чехова призналась, что ожидала чего-то большего. "Прощай, Сочи. Не мой ты все-таки город, не мой", - написала она, видимо, тоскуя по заграничным курортам.

Эммануил Виторган

Народный артист России и его супруга, которые воспитывают двух маленьких детей, решили в этом году никуда не ездить. Зачем лишний раз рисковать? Распрощавшись с мечтами о море, супруги включили смекалку… и купили детский бассейн. Теперь семья наслаждается водными процедурами у себя дома. Освежиться в "лягушатнике" могут не только ребятишки, но и взрослые. "Такое удовольствие, причем для всех!" - написал Виторган в соцсети, показав жену в купальнике.

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