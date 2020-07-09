МИД отверг инсинуации о причастности Чечни к убийству россиянина в Австрии

Тело уроженца республики обнаружили в субботу под Веной

МИД России опроверг причастность руководства Чечни к убийству уроженца республики в пригороде Вены.

"Мы сам решительным образом отводим эти инсинуации и считаем подобные спекуляции неуместными и мешающими объективному расследованию", - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ранее в полиции Австрии заявили, что в минувшую субботу вечером в городе Герасдорф был убит гражданин России чеченского происхождения по имени Мартин Бек. Молодой человек был блогером, известный как Анзор из Вены. Задержаны двое подозреваемых, они тоже чеченцы.

Австрийская прокуратура не исключает версию о политически мотивированном убийстве. В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, к убийству чеченского блогера в Австрии причастны иностранные спецслужбы, работающие против России.

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