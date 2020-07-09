Путин поручил обобщить все наработки по борьбе с коронавирусом

Механизм должен быть отлажен

Президент России Владимир Путин распорядился собрать воедино все наработки регионов по борьбе с коронавирусной пандемией.

"Нужно обобщить опыт субъектов Федерации по улучшению деятельности школ, поликлиник, больниц, социальных учреждений, в том числе все наработки в рамках борьбы с пандемией", - заявил Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

По последним данным, в России выявлены 707 301 заболевших коронавирусом. За сутки прирост составил 6 509 человек. Выздоровели 481 316 пациентов, умерли 10 843.

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