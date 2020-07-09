Что известно о деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Его подозревают в причастности к организации нескольких убийств

В Хабаровске сегодня задержан губернатор края Сергей Фургал. Операцию провели сотрудники следственного комитета. Они же уже доставили главу региона в Москву. Такая срочность связана с тем, что у следствия появились доказательства причастности Фургала к тяжким преступлениям - в частности, показания свидетелей. В материалах дела значатся организация нескольких убийств и покушения на убийство в середине двухтысячных. Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Петра Вершинина (см. видео).

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