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Что известно о деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

17:58
  • четверг
  • 09 июля 2020

Его подозревают в причастности к организации нескольких убийств

В Хабаровске сегодня задержан губернатор края Сергей Фургал. Операцию провели сотрудники следственного комитета. Они же уже доставили главу региона в Москву. Такая срочность связана с тем, что у следствия появились доказательства причастности Фургала к тяжким преступлениям - в частности, показания свидетелей. В материалах дела значатся организация нескольких убийств и покушения на убийство в середине двухтысячных. Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Петра Вершинина (см. видео).

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Сергей Фургал
Сергей Фургал
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сергей Фургал
Сергей Фургал
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сергей Фургал
Сергей Фургал
Сергей Фургал
Сергей Фургал
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