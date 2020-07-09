Путин призвал сохранить принятые во время пандемии меры поддержки бизнеса

Многие из них оказались очень эффективными

Владимир Путин провел в онлайн-формате заседание наблюдательного совета "Агентства стратегических инициатив". Оно было посвящено продвижению новых проектов. В последние года АСИ значительно расширило свои возможности и потенциал. А это, по мнению президента, позволило в непростой для страны период борьбы с эпидемией коронавируса буквально с колёс и в короткие сроки запустить востребованные обществом и гражданами инициативы.

Владимир Путин особо отметил серьезную поддержку семей. Речь идет, в том числе, об организации обучения детей, а также помощи пожилым людям. Обсуждались также перспективные планы и новые инициативы. В первую очередь, поддержка предпринимательства, формирование благоприятной деловой среды, социальные и образовательные проекты, подготовка кадров, развитие регионов и городов.

Владимир Путин подчеркнул, что многие меры поддержки бизнеса, принятые в период пандемии, должны остаться и после ее завершения. Главной же целью работы Агентства должно стать повышение качества жизни людей.

"Хочу подчеркнуть: все, что мы делаем, все основные пункты государственной политики строятся, много раз об этом говорил, мы с вами понимаем, вокруг чего мы должны работать, ради чего. Ради человека. И направлены все эти планы на создание возможностей для сбережения, здоровья, для честного труда, для образования, воспитания детей. Все это сегодня звучало. Так было и в сложные месяцы борьбы с эпидемией . Я уже сказал, что АСИ внесло здесь свой заметный вклад. Основные фундаментальные принципы нашей политики нашли отражение и в обновленном тексте Конституции России. Сегодня коллеги тоже об этом упоминали. Важно, чтобы нормы Основного закона получили развитие в каждом субъекте Федерации, в каждом городе, каждом населенном пункте. Нужно сделать так, чтобы люди чувствовали, видели реальные перемены к лучшему . А это в значительной степени зависит о эффективной ,слаженной работы всех субъектов Федерации", - сказал Путин.

В ходе онлайн-конференции глава АСИ Светлана Чупшева назвала регионы-лидеры по инвестиционному климату. В ТОП-3 вошли Москва, Татарстан и Тульская область. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что объем вложений в экономику мегаполиса вырос за последние 9 лет примерно до 3 триллионов рублей. Сейчас Москва уже преодолела основные проблемы, связанные с эпидемией коронавируса. А динамика восстановления достаточно высокая, даже выше, чем ожидали эксперты.



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