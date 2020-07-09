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Водителю Ford Focus пришел штраф за скорость 703 километра в час

17:31
  • четверг
  • 09 июля 2020

При этом максимальная скорость этого автомобиля - 250 км/ч

Владелицу автомобиля Ford Focus оштрафовали за превышение скорости – якобы она разогналась до 703 километров в час, несмотря на то, что максимальная скорость этого авто составляет всего 250 километров в час.

Странный случай произошел в итальянской провинции Анкона. Штраф в 850 евро (около 68 тысяч рублей) выписали на основании дорожных камер, которые зафиксировали такую экстремальную скорость, пишет РИА Новости.

Не исключено, что 730 километров в час возникли на радаре из-за сбоя техники, однако полицейских это не смутило и они все равно выписали женщине штраф. Водитель намерена обратиться в суд и требовать компенсации.

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