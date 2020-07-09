"День чуда": Корчевников забрал ребенка из роддома

"Каждый роддом - чуть-чуть Вифлеем"

Телеведущий Борис Корчевников встретил из роддома друзей, у которых на днях родился малыш.

"Каждый роддом - чуть-чуть Вифлеем. День чуда. Поздравляю дорогих Мишу и Марину!", - написал Корчевников.

Речь идет о Михаиле и Марине Волчковых. Михаил - руководитель дирекции интернет-проектов на православном телеканала "Спас", генеральным директором которого является Корчевников.

Поклонники поздравили пару с пополнением и пожелали Корчевникову поскорее обрести свое семейное счастье. Сейчас сердце телеведущего свободно, детей у него нет.

"Борис, когда своего нам покажешь? Ждем", - написала tamaraudartseva.

"Самому пора уже!!", - напомнила marinadunaevaa.

Несколько лет назад телеведущий жил с актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Их роман продлился восемь лет. Они расстались в 2016 году. По словам Корчевникова, все произошло мирно.

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