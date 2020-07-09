Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран

В перечень попали девять стран Европы

Роспотребнадзор предложил на первом этапе возобновить авиасообщение с 13 странами. Список направлен в Минтранс и Росавиацию.

В перечень стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, попали Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия, Шри-Ланка.

"Данные страны возможно рассматривать в качестве кандидатов для возобновления авиасообщения на первом этапе", - отмечается в письме Роспотребнадзора, которое цитирует агентство ТАСС.

Российские туроператоры неоднозначно восприняли опубликованный список. Как заявили в Ассоциации туроператоров России, он выглядит странно, поскольку не отвечает принципам взаимности .

"Неоднократно сообщалось, что помимо эпидобстановки для открытия авиасообщения с зарубежными странами будет важен принцип взаимности. Предложенные Роспотребнадзором государства этому принципу не соответствуют. Так, Китай не готов пока принимать россиян, равно как и страны ЕС, не включившие Россию в "зеленый список", - заявил агентству "Интерфакс" источник в АТОР.

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