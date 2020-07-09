ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран

18:10
  • четверг
  • 09 июля 2020

В перечень попали девять стран Европы

Роспотребнадзор предложил на первом этапе возобновить авиасообщение с 13 странами. Список направлен в Минтранс и Росавиацию.

Оперштаб одобрил план возобновления международного авиасообщения
Росавиация предложила возобновить международные полеты

В перечень стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, попали Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия, Шри-Ланка.

"Данные страны возможно рассматривать в качестве кандидатов для возобновления авиасообщения на первом этапе", - отмечается в письме Роспотребнадзора, которое цитирует агентство ТАСС.

Российские туроператоры неоднозначно восприняли опубликованный список. Как заявили в Ассоциации туроператоров России, он выглядит странно, поскольку не отвечает принципам взаимности .

"Неоднократно сообщалось, что помимо эпидобстановки для открытия авиасообщения с зарубежными странами будет важен принцип взаимности. Предложенные Роспотребнадзором государства этому принципу не соответствуют. Так, Китай не готов пока принимать россиян, равно как и страны ЕС, не включившие Россию в "зеленый список", - заявил агентству "Интерфакс" источник в АТОР.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Пассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.