Москва стала лидером в инвестрейтинге регионов АСИ

Столица побила свой прошлогодний рекорд

Москва сохранила лидерство в инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом говорилось в презентации главы АСИ Светланы Чупшевой на заседании наблюдательного совета Агентства с президентом Владимиром Путиным.

"На первом месте в рейтинге, по мнению предпринимателей, оказалась Москва. Лидер рейтинга побил свой рекорд прошлого года. В прошлом году Москва также была на первом месте", – сказала она, отметив, что предприниматели в городе могут получить все необходимые меры поддержки. Слова Чупшевой приводит агентство "Москва".

Вторую строчку занял Татарстан, третью - Тульская область, год назад занявшая шестое место.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах оценивает ежегодные усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для бизнеса и выявляет лучшие практики, а результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

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