ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Муж Гагариной утешился дорогой покупкой после расставания с певицей

19:22
  • четверг
  • 09 июля 2020

И выложил фото в Instagram

Фотограф Дмитрий Исхаков приобрел роскошный автомобиль Maserati шоколадного цвета.
"На этом все": Полина Гагарина перестала жить с мужем

Базовые модели этого авто продаются по цене от 5,5 миллиона рублей. Пока еще супруг Полины Гагариной выразил опасение, что может "огрести" за свое хвастовство покупкой, но поклонники поддержали его в комментариях.

"Я, конечно, рискую огрести, но в мужском инстаграме вполне могут иметь место тачки. Кто не согласен - тот мне не друг ;)", - написал Исхаков.

Фолловеры отметили, что грех не выложить в социальные сети красивый кадр с люксовой машиной.

"Женщины не заметят тачки на фоне шикарного мужчины, а мужчины оценят тачку", - написала maryikaspb.

Гагарина и Исхаков женаты с 2014 года, но в мае 2020 года появилась информация, что певица и фотограф не живут вместе и планируют развод. В июне Исхаков подтвердил, что его союз трещит по швам. Гагарина пока никаких комментариев не давала.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дмитрий Исхаков
Дмитрий Исхаков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.