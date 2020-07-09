Муж Гагариной утешился дорогой покупкой после расставания с певицей

И выложил фото в Instagram

Фотограф Дмитрий Исхаков приобрел роскошный автомобиль Maserati шоколадного цвета.

Базовые модели этого авто продаются по цене от 5,5 миллиона рублей. Пока еще супруг Полины Гагариной выразил опасение, что может "огрести" за свое хвастовство покупкой, но поклонники поддержали его в комментариях.

"Я, конечно, рискую огрести, но в мужском инстаграме вполне могут иметь место тачки. Кто не согласен - тот мне не друг ;)", - написал Исхаков.

Фолловеры отметили, что грех не выложить в социальные сети красивый кадр с люксовой машиной.

"Женщины не заметят тачки на фоне шикарного мужчины, а мужчины оценят тачку", - написала maryikaspb.

Гагарина и Исхаков женаты с 2014 года, но в мае 2020 года появилась информация, что певица и фотограф не живут вместе и планируют развод. В июне Исхаков подтвердил, что его союз трещит по швам. Гагарина пока никаких комментариев не давала.

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