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Дома по 50 миллионов: российские звезды оказались ипотечными должниками

19:57
  • четверг
  • 09 июля 2020

Выплачивать кредиты им предстоит очень долго

Наблюдая за жизнью российских звезд, порой кажется, что они купаются в деньгах: огромные дома, дорогие машины. Но часто оказывается, что все это богатство они, как и большинство россиян, покупают в кредит. Разница разве что в размере этих кредитов.

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Большинство российских звезд купили свои дома и квартиры в ипотеку, выяснило издание kp.ru. Кредиты выплачивают Сергей Безруков, Павел Прилучный, Екатерина Варнава, Сергей Лазарев и многие другие. Чаще всего ипотеку они берут на 20 лет.

Так, например, звезда Comedy Woman Екатерина Варнава купила квартиру за 34 миллиона рублей. Расположена жилплощадь не в центре. Как-то она даже пошутила, что нормально поест теперь только через 20 лет. Павел Прилучный брал кредит на покупку жилья дважды. Шикарный особняк в элитном подмосковном поселке обошелся ему примерно в 50 миллионов рублей.

Столько же за дом заплатили Иван Телегин и Пелагея. Теперь им придется делить совместно нажитое имущество в суде.

В ипотеку приходится брать жилье даже звездам первого эшелона. Так, например, Сергей Лазарев приобрел 400-метровый особняк тоже в кредит. Впрочем, звезда и не скрывает, что артисты на самом деле не зарабатывают так уж много, как может показаться.

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