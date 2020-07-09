На фиолетовой ветке метро проведут эксперимент по снижению цен

Он начнется в сентябре

В Москве на Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии метро планируется провести эксперимент по снижению тарифов на проезд на 30% или 50% вне часа пик.

Таким образом власти хотят разгрузить самую проблемную ветку, чтобы люди могли подстроить своим графики под дополнительную опцию передвижения на метро.

Эксперимент стартует в сентябре и продлится примерно 8-10 месяцев, заявил в интервью телеканалу "Москва-24" заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы понимаем, что далеко не все даже, кто хочет воспользоваться этой опцией, смогут реально ей воспользоваться. Также понимаем, что есть какое-то количество людей, которые, возможно, изменят свое транспортное поведение, комфортно договорившись с работодателем на этот счет", - отметил он.

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