ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фургалу предъявили обвинение в причастности к убийствам

20:06
  • четверг
  • 09 июля 2020

Следствие ходатайствует об аресте губернатора

Следственный комитет предъявил обвинение губернатору Хабаровского края Сергея Фургала.

Ему инкриминируется покушение на убийство и организация убийств. СКР ходатайствует об аресте Фургала. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, Фургал допрошен в качестве обвиняемого.

Сергея Фургала задержали у дверей его дома утром 9 июля и доставили в Москву. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, губернатора хабаровского края подозревают в организации убийств нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.. Помимо Фургала в рамках уголовного дела арестованы четверо участников организованной группы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сергей Фургал
Сергей Фургал
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.