Фургалу предъявили обвинение в причастности к убийствам

Следствие ходатайствует об аресте губернатора

Следственный комитет предъявил обвинение губернатору Хабаровского края Сергея Фургала.

Ему инкриминируется покушение на убийство и организация убийств. СКР ходатайствует об аресте Фургала. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, Фургал допрошен в качестве обвиняемого.

Сергея Фургала задержали у дверей его дома утром 9 июля и доставили в Москву. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, губернатора хабаровского края подозревают в организации убийств нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.. Помимо Фургала в рамках уголовного дела арестованы четверо участников организованной группы.

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