Мурашко: добровольцы переносят вакцину от COVID-19 неплохо

Но итоги пока подводить рано

Испытание вакцины от коронавируса в России на добровольцах идет штатно. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Мы видим, что добровольцы переносят ее неплохо, финальные результаты можно будет озвучить, конечно, когда все будет завершено и подведены итоги, статистические в том числе, лабораторные", - сказал глава Минздрава.

Сейчас в России есть 17 перспективных вакцин, отметил Мурашко. До промышленного производства дойдут не все. В Минздраве рассчитывают, что в России будут доступно не менее 3-4 вакцин от коронавируса. Слова Мурашко приводит агентство РИА Новости.

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