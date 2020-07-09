ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мурашко: добровольцы переносят вакцину от COVID-19 неплохо

20:49
  • четверг
  • 09 июля 2020

Но итоги пока подводить рано

Испытание вакцины от коронавируса в России на добровольцах идет штатно. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Мы видим, что добровольцы переносят ее неплохо, финальные результаты можно будет озвучить, конечно, когда все будет завершено и подведены итоги, статистические в том числе, лабораторные", - сказал глава Минздрава.

Сейчас в России есть 17 перспективных вакцин, отметил Мурашко. До промышленного производства дойдут не все. В Минздраве рассчитывают, что в России будут доступно не менее 3-4 вакцин от коронавируса. Слова Мурашко приводит агентство РИА Новости.

Видео: добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от коронавируса

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Врач проводит осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса
Врач проводит осмотр участника испытаний вакцины от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.