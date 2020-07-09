Путин рассказал о фундаментальных принципах российской политики

Все делается ради благополучия людей

Индикатором качества деловой среды в регионах должен стать рост инвестиций в их экономику. Об этом заявил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Оно прошло в онлайн-формате. Президент призвал обобщить опыт, полученный во время борьбы с коронавирусом. И подчеркнул, что многие меры поддержки бизнеса, принятые в период пандемии, должны остаться и после ее завершения. Главной же целью работы Агентства должно стать повышение качества жизни людей.

Агентство стратегических инициатив работает уже 9 лет. За это время его возможности и потенциал значительно выросли, говорит Владимир Путин. Особенно это проявилось в период пандемии: во многом благодаря АСИ удалось буквально с колёс запустить важные инициативы. Здесь и поддержка семей и бизнеса, и организация дистанционного обучения, и помощь пожилым.

"Закономерно, что число ваших партнёров, причём по всей стране, география самая широкая, постоянно растёт. Это некоммерческие и общественные организации, вузы, колледжи, школы, малый и средний бизнес, технологические предприниматели. И что важно – управленческие команды в муниципалитетах, в регионах, в федеральных министерствах и ведомствах", - заявил Владимир Путин.

Даже самые сложные задачи можно решать быстро и эффективно, если подходить к делу с умом, и внимательно изучать, что именно нужно людям прямо сейчас, убеждена директор агентства Светлана Чупшева. Примеры из последнего - благотворительная инициатива "Помоги учиться дома", когда нуждающимся семьям раздали больше полумиллиона компьютеров. Еще одно важное направление работы агентства — оценка развития инвестиционного климата в российских регионах. Ежегодно АСИ опрашивает около полумиллиона предпринимателей со всей страны. Они оценивают, насколько комфортно им работать в том или ином субъекте. И вот первое место в этом национальном рейтинге снова заняла Москва. Побив свой же рекорд.

"Мы думали уже, что лидерам некуда дальше расти, что они имеют самые короткие сроки, все услуги предоставляются в электронном виде, предприниматели получают все необходимые меры поддержки. И самое главное, что они доступны и востребованы. Но здесь Москва показала кратно даже лучше результат, чем в прошлом году, и это, конечно, очень радует", - заявила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Мэр столицы Сергей Собянин, в свою очередь, отметил, что объем вложений в экономику мегаполиса вырос за последние 9 лет примерно до 3 триллионов рублей. Сейчас Москва уже преодолела основные проблемы, связанные с эпидемией коронавируса. А динамика восстановления даже выше, чем ожидали эксперты.

"Конечно, огромным испытанием, для нас была пандемия. Она на самом деле ещё продолжается, но многие проблемы, я надеюсь, мы преодолели. В этот период времени вместе с правительством те меры, которые вы озвучивали и которые внедрял город, в целом дали такую системную поддержку бизнесу пострадавших отраслей. Сегодня можно констатировать, что торговля, услуги, кассовые обороты среднего и малого бизнеса, общепит вышли на уровень 19-го года", - сказал Сергей Собянин.

Успешные практики попадают в специальную базу данных, которыми может воспользоваться любой руководитель. Это хранилище умных решений назвали "Смартекой". Внедрение готовых идей помогает регионам быстро менять инвестиционный климат. И вот уже в тройку лидеров впервые вошла Тульская область. А Забайкальский край сделал буквально рывок - с прошлогоднего предпоследнего 84 места на 54-е. Президент уверен: национальный рейтинг инвестиционного климата - важный инструмент. И его нужно модернизировать с учетом всех современных потребностей бизнеса.

"Сейчас главное наращивать усилия. Улучшать деловую среду. Ситуация не простая, но на этом пути нас ждет успех, если мы будем серьезно работать над улучшением деловой среды. Индикатором качества деловой среды, доверия предпринимателей должен стать рост инвестиций в экономику субъектов Федерации. Процесс - ничто, конечная цель - вот, к чему мы должны стремиться. Процесс - это процесс, выработка инструментов. Нам результат нужен конечный, развитие малого и среднего бизнеса, мы должны наблюдать это, видеть. Вот к чему надо стремиться", - сказал Владимир Путин.

Сотрудничество с Агентством стратегических инициатив помогло тысячам российских предпринимателей. Ведь часто довольно сложно от талантливой идеи перейти к ее реализации. АСИ выступает для стартапов своего рода проводником в большой мир бизнеса. Одна из участниц разговора - Дарья Трубицына - рассказывает президенту о проекте по разработке и производству датчиков, измеряющих уровень пыли в воздухе, а также систем опрыскивания, которые помогают его снизить. Решение, которое уже применяют на шахтах Кузбасса.

— Я так понимаю, что у вас семейная компания создана, да?

— Да. Первый, кто занимался.

— Кто является автором этой идеи, мама или папа?

— У меня все папа, а мама более такой организационный человек. Я занимаюсь экономической статьей и продвижениями, рассказами о компании, поиске новых партнеров.

— У вас все хорошо получается.

— Спасибо большое.

— И роли, по-моему, правильно распределены. Вам желаю удачи. Думаю, что все у вас получится и дальше.

Владимир Путин подчеркивает: все, что делает государство, оно делает ради одного - ради благополучия каждого россиянина. Это и есть главный принцип отечественной политики.

"Основные фундаментальные принципы нашей политики нашли свое отражение и в обновленном тексте Конституции России. Важно, чтобы нормы Основного закона получили развитие в каждом субъекте Федерации, в каждом городе, в каждом населенном пункте. Многое, кстати говоря, мы уже начали делать из того, что заложено в поправках в Конституцию. Мы, по сути, в Конституции сегодня только закрепили то, что жизнь сама подняла наверх. Нам нужно сделать так, чтобы люди чувствовали, видели реальные перемены к лучшему, а это в значительной степени зависит от эффективной слаженной работы всех субъектов Федерации", - заявил Владимир Путин.

Эффективность такой работы должны оценивать сами граждане, убежден Владимир Путин. Агентству стратегических инициатив следует проводить прямые опросы людей. Это будет рейтинг качества жизни в регионах. Причем особое внимание - мнению молодых. Тех, за кем будущее России. Они должны видеть перспективы у себя дома - и образовательные, и карьерные. А не переезжать в поисках лучшей судьбы в другие города и страны.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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