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Мишустин: Россия не должна быть ведомой в IT-индустрии

22:31
  • четверг
  • 09 июля 2020

А должна занять соответствующее ее возможностям место

Ситуация с коронавирусом показала высокий спрос на дистанционные интернет-сервисы и в дальнейшем он будет только расти. Этот процесс охватывает всё новые аспекты жизни во всех без исключения государствах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на конференции представителей индустрии информационных технологий в "Иннополисе".

По мнению главы правительства, в России эта сфера в последние годы показала высокие темпы роста. Во многом это удалось благодаря ранее принятым мерам государственной поддержки. Правительство разработало программу развития отрасли, которая включает в себя льготный налоговый режим, стимулирование спроса, поддержку внедрения инноваций.

Компании-лидеры смогут присоединиться к структуре электронного правительства. По словам Мишустина, сегодня стране необходимо более динамичное развития IT-технологий. Россия не может позволить себе быть в числе ведомых государств в сфере цифровой трансформации.

"Текущие темпы роста не позволяют нам преодолеть исторически сложившееся отставание от стран - технологических лидеров и занять место, соответствующее нашим возможностям. Поэтому в соответствии с поручением президента мы разработали целый комплекс мер государственной поддержки. Это не только налоговый маневр. Это целый комплекс мер государственной поддержки, который даст нам возможность опережающего развития IT-отрасли и который должен вывести ее на совершенно новый уровень лидерства", - сказал Михаил Мишустин.

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