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Раскрыты обстоятельства смерти мэра Сеула

21:20
  • четверг
  • 09 июля 2020

Полиция выступила с заявлением

На теле мэра Сеула Пак Вон Суна не нашли следов насильственной смерти.
Мэра Сеула нашли мертвым

Такую информацию приводит агентство Ренхап со ссылкой на полицию. Причины смерти устанавливаются.

"Представитель полиции Чой Ик Су заявил журналистам на телевизионном брифинге на месте происшествия, что нет никаких признаков насильственной смерти", - сообщили СМИ (цитата по РИА Новости).

Мэра Сеула приняли искать после заявления его дочери. Девушка сообщила, что ее отец ушел из дома в четверг в 17:17 по местному времени и оставил записку, похожее на завещание. Телефон 64-летнего Пак Вон Суна все это время был недоступен.

Тело мэра нашли в тот же день в районе гор Пугаксан в ходе многочасовой поисковой операции.

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