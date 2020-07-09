Фото строящегося автовокзала на крыше торгового центра в Москве

Пассажирские перроны разместятся на последнем этаже

Квадрокоптеры засняли автовокзал "Щелковский", который строится на крыше одноименного торгово-развлекательного центра.

Фото и видео приводит агентство "Москва". Строительство планируют завершить в 2020 году.

Общая площадь нового комплекса – более 140 тысяч квадратных метров. В здании 11 этажей – шесть наземных и пять подземных. Автовокзал будет занимать часть первого и шестого этажей, пассажирские перроны разместятся на крыше. Автобусы будут подъезжать к ним по спиралевидному подъему — как на многоуровневых парковках.

На остальных этажах разместятся магазины, кафе, рестораны, развлекательные зоны и подземная парковка.

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