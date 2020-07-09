ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фото строящегося автовокзала на крыше торгового центра в Москве

21:34
  • четверг
  • 09 июля 2020

Пассажирские перроны разместятся на последнем этаже

Квадрокоптеры засняли автовокзал "Щелковский", который строится на крыше одноименного торгово-развлекательного центра.

Фото и видео приводит агентство "Москва". Строительство планируют завершить в 2020 году. 

 

Общая площадь нового комплекса – более 140 тысяч квадратных метров. В здании 11 этажей – шесть наземных и пять подземных. Автовокзал будет занимать часть первого и шестого этажей, пассажирские перроны разместятся на крыше. Автобусы будут подъезжать к ним по спиралевидному подъему — как на многоуровневых парковках.

На остальных этажах разместятся магазины, кафе, рестораны, развлекательные зоны и подземная парковка. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
"Щелковский" автовокзал
"Щелковский" автовокзал
"Щелковский" автовокзал
"Щелковский" автовокзал
"Щелковский" автовокзал
"Щелковский" автовокзал
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.