Мишустина рассмешили шуткой про Золотую Орду

Кремневую долину сравнили с монголо-татарским игом

Вице-президент Telegram Илья Перекопский пошутил, что Кремниевая долина похожа на татаро-монгольское иго.

Об этом он заявил на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с представителями IT-индустрии в Казани.

"Получается, что раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды и все привозили дань в Татарстан. А теперь есть такая ставка где-то в Сан-Франциско около Золотого моста, и все привозят дань туда"— сказал Перекопский.

Мишустин и президент Татарстана Рустам Минниханов оценили шутку и посмеялись. Перикопский добавил, что такая ситуация мешает развитию IT-индустрии во всем мире, так как все талантливые умы сосредоточены в одном месте.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров возмутился, что Apple и Google собирают с разработчиков приложений комиссию в размере 30 процентов от прибыли.

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