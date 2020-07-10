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"Нет никакого заговора молчания": политолог о задержании Фургала

09:08
  • пятница
  • 10 июля 2020

Громкое дело обсудили в программе "События. 25-й час"

Почему гром грянул именно сейчас, спустя 15 лет после совершенных преступлений? И что не в порядке в Хабаровском крае?

Об этом пошла речь в программе "События. 25-й час". Гость студии - председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"Нет никакого заговора молчания. Просто надо понимать, что расследование подобного рода преступлений часто идет долго", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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