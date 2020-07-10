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Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса

08:28
  • пятница
  • 10 июля 2020

Состояние здоровья всех добровольцев хорошее

Началась завершающая стадия клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, которые проводит Минобороны с центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, пишут "Аргументы Недели".
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Как сообщили в военном ведомстве, состояние здоровья всех добровольцев хорошее, негативных реакций и других нежелательных явлений у них нет. Врачи проводят регулярные осмотры испытуемых - измеряют пульс, давление, температуру. Все показатели в норме, в том числе психическое и моральное состояние. Первая группа уже готовится к отправке домой.

"Добровольцы первой группы будут выписаны через 5 дней, по предварительным данным, антитела у них вырабатываются, о чем свидетельствуют результаты анализов на иммунитет, который у них отбирается регулярно, для добровольцев второй группы предусмотрена бустерная схема введения препарата, первый этап уже пройден, вакцина введена, антитела также вырабатываются против вируса, предстоит введение второго компонента вакцины в ближайшее время для закрепления иммунитета против коронавируса Ковид-19", - рассказал врач анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ им. Бурденко Олег Чихляев.

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