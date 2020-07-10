Россия доставила в Казахстан новую партию гумпопощи для борьбы с COVID-19

Помогают Казахстану и российские медики

Борт МЧС в пятницу доставил в Казахстан очередную партию гуманитарной помощи. Это 12 тонн медикаментов и средств индивидуальной защиты, передает "ТВ Центр".

Ожидается, что на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в соседнем государстве туда дополнительно будут направлены 50 тысяч тест-систем на КОВИД-19.

За последние несколько дней два рейса авиации МЧС привезли в Нур-Султан более 25 тонн гуманитарных грузов. На помощь местным врачам в начале недели прибыла группировка российских специалистов.

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