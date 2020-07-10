ВОЗ предсказала возврат коронавирусных ограничений в России

Риск достаточно велик

Ограничительные меры, действовавшие в России на протяжении трех месяцев и смягченные в последнее время, возможно, придется вернуть. Так уже произошло в некоторых европейских государствах, которым пришлось вновь ввести запреты, отметила оР

представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

"Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи – другого способа просто не будет", — цитирует представителя ВОЗ агентство РИА Новости.

Число выявленных случаев COVID-19 за сутки, по данным оперштаба на 9 июля, выросло на 6509 - до 707 301. Больше всего заболело людей в Москве — 568, Санкт-Петербурге — 292, Свердловской области — 276.

Вуйнович считает, что надо быть готовыми к повторному введению запретов. По ее словам, лучше это сделать раньше - "пожар надо тушить, пока он маленький". Вероятность возврата к ограничениям останется до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство против коронавируса, заключила представитель ВОЗ.

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