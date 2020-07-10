Названы регионы, где больше всего людей с психическими заболеваниями

Этими данными поделился Минздрав

В 2019 году в России зарегистрировали 5,8 миллиона людей с психическими заболеваниями. Больше всего таких пациентов появилось на Чукотке - 9922,9 случая на 100 тысяч населения.

Как пишет RT со ссылкой на Минздрав, довольно высокий уровень распространенности психических расстройств зафиксирован в Алтайском крае (6638,6 случая), Еврейской АО (6214,6), Курганской (5974,2) и Сахалинской областях (5788,4).

В десятку регионов по этому показателю также входят Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Кировская, Орловская и Тверская области.

Меньше всего пациентов с психическими заболеваниями встречается в Чечне (1411,9 случая на 100 тысяч населения), Москве (2022,5), Ингушетии (2067,8), Севастополе (2313,3) и Северной Осетии (2454,5). Чуть больше их в Кабардино-Балкарии, Самарской области, ХМАО, Республике Алтай и Карачаево-Черкесии.

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