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Молодая жена Петросяна выступила против мужской тирании в семье

09:02
  • пятница
  • 10 июля 2020

Она никогда не позволит приковать себя к плите

Молодая супруга Евгения Петросяна написала в Instagram пламенный пост о предназначении женщины. По ее словам, жена не должна безвылазно сидеть дома, покоряясь воле ортодоксального мужа-тирана.  
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"Я получила высшее образование, вкладываю в себя ежедневно и как же так все это нужно запереть в чулан, угомониться и сесть "на попу ровно" в четырех стенах? - написала Татьяна Брухунова. - Со мной такой номер не пройдет! Это невозможно! Я дорожу своим внутренним миром, желаниями и не хочу превращаться в наседку, которая через пять лет даже собственным детям будет не интересна, так как их кругозор станет шире, чем ее познания на момент "заточения". 

Девушка заявила, что ее пугает фраза "Вы две половинки". Ведь она - умный, образованный, самодостаточный человек, а не часть какого-то целого. По ее мнению, счастливый брак могут заключить только две сформировавшиеся личности, которые не будут пытаться "переформатировать" друг друга. Любящий мужчина, уверена Брухунова, всегда поможет своей партнерше реализоваться - и как профессионалу, и как красивой женщине. Имя Петросяна она в своем посте ни разу не упомянула. 

Этот текст вызвал оживленную дискуссию среди подписчиков Брухуновой. Кто-то спросил, в чем заключается ее предназначение. Жена Петросяна ответила, что это ее личное дело. "Девушка, а кем бы вы были сейчас без помощи своей второй половинки?!" - поинтересовались у Татьяны Брухуновой. Ответила она на удивление спокойно: "Как и все остальные - человеком. Это первое. Второе - у меня высшее образование, любимая работа, к получению которой упомянутый Вами человек не имел отношения".

Слухи о романе Петросяна и Брухуновой возникли летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. 74-летний Петросян и 31-летняя Брухунова не комментируют свои отношения, но уже и не скрывают их. В частности, показывают фотографии друг друга в соцсети. По данным СМИ, они поженились в 2019 году в Кутузовском ЗАГСе.

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