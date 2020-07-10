Спасатели приступили к разбору завалов на месте взрыва в Кировской области

Есть жертвы

Взрыв в многоквартирном доме в поселке Кикнур Кировской области обрушил перекрытия первого этажа. По данным МЧС, эвакуированы 16 человек. Один человек погиб, двое пострадали. Спасатели разбирают завалы, место происшествия оцеплено.

"На месте работают сотрудники полиции, из областного центра направлена следственно-оперативная группа, опрашиваются пострадавшие, устанавливается причина произошедшего. На месте обеспечена охрана общественного порядка, оцеплено место происшествия", - сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительным данным, жильцов квартиры, которая стала эпицентром аварии, в эту ночь дома не было. Хозяйка пришла утром, включила свет – и прогремел взрыв. Эксперты считают, что взорвалась газовоздушная смесь, образовавшаяся в результате утечки газа, передает ТАСС.

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