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Спасатели приступили к разбору завалов на месте взрыва в Кировской области

08:59
  • пятница
  • 10 июля 2020

Есть жертвы

Взрыв в многоквартирном доме в поселке Кикнур Кировской области обрушил перекрытия первого этажа. По данным МЧС, эвакуированы 16 человек. Один человек погиб, двое пострадали. Спасатели разбирают завалы, место происшествия оцеплено.
Установлена причина взрыва в доме на северо-востоке Москвы

"На месте работают сотрудники полиции, из областного центра направлена следственно-оперативная группа, опрашиваются пострадавшие, устанавливается причина произошедшего. На месте обеспечена охрана общественного порядка, оцеплено место происшествия", - сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительным данным, жильцов квартиры, которая стала эпицентром аварии, в эту ночь дома не было. Хозяйка пришла утром, включила свет – и прогремел взрыв. Эксперты считают, что взорвалась газовоздушная смесь, образовавшаяся в результате утечки газа, передает ТАСС.

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