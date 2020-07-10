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Определена безопасная суточная доза шоколада

09:52
  • пятница
  • 10 июля 2020

Какао-продукты полезны, если знать меру

Эндокринолог Залина Гусова заявила, что безопасная доза шоколада в день - 25-30 грамм. Председатель движения "Стройная Россия" Ольга Ванатова назвала немного другие цифры. По ее словам, взрослые могут ежедневно съедать 50 грамм шоколада в день, а дети после трех лет - 20 грамм в неделю.
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"Но если вам хочется десерт - выбирайте то, что вы любите, не стараясь отдать предпочтение горькому шоколаду, потому что он "полезен". Только не забывайте о рамках разумного", - сказала Ванатова.

Специалисты советуют есть натуральный шоколад без пальмового масла, рафинированного сахара и ароматизаторов. По их словам, качественный продукт состоит в основном из какао-бобов и какао-масла.  

Известно, что натуральный шоколад богат железом, кальцием, магнием, а также витаминами: А, В1, В2, В12, С и D.

"Они [какао-продукты] улучшают работу сердечно-сосудистой системы, поднимают настроение и энергию, снижают уровень гормона стресса - кортизола, способствуют работе головного мозга, повышают память и умственные способности. Даже замедляют процесс старения!" - цитирует Ольгу Ванатову РИА Новости.

Залина Гусова сказала, что шоколад особенно полезен людям, которые занимаются активной умственной деятельностью, а также представителям творческих профессий, для которых характерны перепады настроения. Еще этот продукт показан женщинам с ярко выраженным предменструальным синдромом, отметила эндокринолог.

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