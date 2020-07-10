Обыски прошли у пяти членов ЛДПР в Хабаровском крае после задержания Фургала

Двое местных депутатов задержаны

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у шести членов ЛДПР в Хабаровском крае – включая задержанного накануне губернатора Сергея Фургала. Двое местных депутатов помещены в изолятор временного содержания, сообщил лидер фракции в краевой думе Сергей Зюбр.

"Знаем, что были проведены обыски в квартирах, гаражах, машинах. Знаем, что сегодня они находятся в ИВС и вроде как сегодня в суде будет рассматриваться вопрос по аресту. Я знаю, что у двух депутатов, у трех членов партии — фактически у пяти членов партии ЛДПР, помимо Фургала, получается у шести, были обыски", — заявил парламентарий.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала следствие считает причастным к деятельности преступной группировки – в частности, в организации нескольких убийств в 2000-х годах. Его задержали 9 июля и отправили в Москву, где Фургал ожидает решения суда о мере пресечения.

Как сообщалось, в рамках того же дела задержаны действующие депутаты хабаровской думы Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов. Они ранее входили в руководство завода "Амурсталь", принадлежащего компании "Торэкс-Хабаровск". Фургала подозревали также в том, что он принимал решения в пользу связанных с заводом компаний – что также повлияло на появление уголовного дела, передает РИА Новости.

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