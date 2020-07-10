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Число жертв коронавируса в мире превысило 554 тысячи

10:02
  • пятница
  • 10 июля 2020

За сутки умерли более 6 тысяч человек

Число жертв коронавируса в мире за сутки увеличилось на 6 010 человек. Общее число скончавшихся от связанных с COVID-19 заболеваний за время пандемии достигло 554 924.
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По данным американского университета Хопкинса, на 8 часов утра по московскому времени в мире  насчитывалось 12 268 518 зараженных коронавирусом. За минувшие сутки это число возросло на 255 798 инфицированных. Вылечились от COVID-19 с момента начала пандемии 6,74 миллиона пациентов.

Больше всего случаев коронавируса выявлено в США - 3 117 946. За сутки зафиксирован еще 63 251 заболевший. В Бразилии число инфицированных достигло 1 755 779 человек.

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