Губернатора Хабаровского края арестовали на два месяца

Свою вину Сергей Фургал не признает

Басманный суд Москвы в пятницу арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на два месяца. Слушания проходили в закрытом режиме по ходатайству следствия.

Под конвоем Фургала в пятницу утром завели в здание суда, ночь он провел в изоляторе на Петровке. Допрос накануне вечером длился около шести часов, после чего задержанному предъявили обвинение в организации нескольких убийств и покушений на предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области.

По версии следствия, они совершались в составе преступной группы. Другие фигуранты дела дали показания и вывели правоохранителей на Фургала как на организатора.

Напомним, губернатора задержали накануне утром в Хабаровске - прямо около его дома - и этапировали самолётом в Москву для дальнейшего расследования.

Свой нынешний пост он занял в сентябре 2018 года, а до этого занимался бизнесом - экспортировал за границу лес и металлолом. За монополию в этой сфере на Дальнем Востоке развернулась нешуточная борьба - в 2004-м году был жестоко убит предприниматель Евгений Зоря, а после застрелили Олега Булатова. В деле есть и другие эпизоды. Наказание по особо тяжким статьям может быть вплоть до пожизненного лишения свободы. Свою вину Сергей Фургал не признает.

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