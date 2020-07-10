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Как борются с лесными пожарами с Сибири и на Дальнем Востоке

11:42
  • пятница
  • 10 июля 2020

В ликвидации задействован самолёт-амфибия Бе-200

В 17 российских регионах тушат природные пожары. Сложная обстановка в Иркутской области - там горит больше 50 тысяч гектаров. В Красноярском крае на борьбу со стихией привлечена авиация, которая искусственным способом вызывает осадки. В Бурятии охвачена пламенем территория Забайкальского национального парка.

Байкальской водой воздушная авиация МЧС России тушит горящие заповедные территории. Этим летом огнем охвачены оба берега. Десять рейсов и 90 тонн воды помогли остановить огонь на северо-западе. Но леса Бурятии продолжают полыхать, ситуация остается сложной, передает "ТВ Центр".

Как и в Иркутской области, площадь пожаров за сутки выросла, и, по последним данным, там горит больше 50 тысяч гектаров. С огнем борются пожарные даже из соседних регионов, сотрудники лесной охраны. Помогают местные жители. Основные работы приходится выполнять вручную. В ход идут лопаты, мотыги и ранцевые огнетушители. Парашютисты-десантники создают искусственные противопожарные барьеры - минерализованные полосы.

Кроме того, на севере Иркутской области и Красноярского края сотрудники Федеральной Авиалесоохраны используют искусственные дожди. Специальный самолет стреляет по облакам пиропатронами, вызывая осадки.

С начала недели площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке удалось сократить почти вдвое, но все равно на этих территориях - более 170 горячих точек. Особенность летних пожаров - в их удаленности и сложности тушения. Пламя распространяется очень быстро из-за так называемых сухих гроз. Это метеоявление возникает при высокой температуре воздуха и низкой влажности. В таких условиях добраться до горящих районов можно лишь по воздуху. Когда огонь достигает таких масштабов, остановить его помогает динамит.

Сложная обстановка сразу в нескольких сибирских регионах сохранится как минимум до начала августа. Быстро погасить пламя на такой огромной территории могли бы только продолжительные дожди. Но в прогнозе на ближайшие дни - только жара.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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