Трамп оценил решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США

Американские выборы сейчас напоминают шоу

В американской предвыборной гонке звание самого эпатажного кандидата у президента Трампа вот-вот заберёт рэп-исполнитель Канье Уэст. Буквально каждый день в прессе появляются новые подробности о его личности и далеко идущих планах. Которые сначала удивляли избирателей, а теперь могут получить объяснение. По некоторым данным, знаменитость страдает психическим расстройством.

Граждане США в недоумении и растерянности. Виновник переполоха - популярный рэп-исполнитель и музыкант Канье Уэст. Неделю назад он заинтриговал американское общество, заявив, что собирается баллотироваться на пост президента. И сегодня, наконец зарегистрировался. Но, ко всеобщему изумлению, не как кандидат. А как обычный избиратель. В соцсетях, Уэст выложил ролик, где он в секретариате штата Вайоминг показывает, как нужно заполнять документы. И обращается, видимо, к своим потенциальным избирателям:

"Есть множество людей, которые думают, что не имеют права голосовать, потому что они осуждены за совершение преступления, но на самом деле они могут потребовать вернуть себе это право".

Голосовать в США действительно могут не все заключенные. В каждом штате - свои законы. А с ними Уэст, похоже, знаком куда хуже, чем с нотами. Ведь если намерения стать президентом не фейк, то певец просто обязан знать - через несколько недель, в августе, заканчивается срок приема документов от претендентов. А ещё надо успеть собрать и запротоколировать подписи избирателей. В общем, в голове Канье, похоже, творится что-то странное, намекают уже американские таблоиды. Со ссылкой на семью музыкант сообщают, что тот давно страдает психическим расстройством. Может впадать как в состояние аффекта, так и депрессии. И это происходит каждый год.

В качестве доказательства приводится одно из последних интервью музыканта изданию "Форбс". В котором он, например, заявил, что решение стать президентом пришло к нему, когда принимал душ. Что мысль об этом ниспослана Богом. Что своего пастора сделает вице-президентом. А Белый дом превратит в Вакаду - вымышленную страну из фильма-фэнтези. А ещё создаст собственную партию, которую назовёт "Партия Дня рождения". Такое поведение потенциального политического соперника смутило бы кого угодно, только не Трампа. Президент и музыкант давние приятели. И вот глава Белого дома заявляет - на выборах Канье будет играть за него.

"Я рад, что его голос будет услышан, но он всегда был за нас и всегда будет за нас, его жена будет за нас. Он хороший парень, человек, с которым я в ладах, и я думаю, в конце концов он нас поддержит", - сказал Трамп.

Теперь политики гадают - то ли Трамп, так пошутил, то ли простодушно проговорился. Противники президента не исключают, что на самом деле, это спецоперация политтехнологов из администрации Белого дома. Такая попытка забрать часть голосов у главного соперника - Байдена. Скептики, конечно, не согласны. И как только Уэст официально зарегистрируется, обязательно припомнят - возглавить США собрался психически неуравновешенный человек. Так что американские выборы - это всегда шоу с разоблачениями и скандалами. И чем более непредсказуем финал, тем интересней.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"