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Загадочная пена в Амурском заливе испугала местных жителей

11:51
  • пятница
  • 10 июля 2020

В случившемся разбираются специалисты

Загадочное явление - в Амурском заливе. Воду вдоль берега, где обычно отдыхают и дети, и взрослые, затянуло бело-коричневой пеной неизвестного происхождения. Для очистки загрязнения направили даже спасательное судно. К работе приступили и эксперты.

Побережье Амурского залива вспенилось, будто в море вылили немалое количество шампуня. Необычная субстанция растянулась на несколько километров и прибилась к пляжу на центральной набережной города/

Одни отдыхающие даже не пытаются зайти в воду, другие - отгоняют от себя пену, чтобы спастись от палящего солнца. Но все не на шутку обеспокоены происходящим.

Какова природа необычной пены, сейчас выясняют специалисты. Они практически исключили разлив нефтепродуктов. Так как на воде нет радужных разводов.  После дождя или шторма пенная прибрежная полоса уйдет сама собой, заверяют учёные. Пока же купаться не рекомендуют, чтобы избежать аллергических реакций.

В Росприроднадзоре уже заявили, что по факту загрязнения, будет проведена проверка. Пробы воды возьмут для химического анализа.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Владивосток.

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