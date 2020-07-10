ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Китае получили редкие кадры детёныша птицы-носорога

12:14
  • пятница
  • 10 июля 2020

Эти птицы занесены в Красную книгу

Редкое явление в мире дикой природы удалось запечатлеть орнитологам в горах китайской провинции Юньнань. Спустя месяц с начала наблюдений видеокамера зафиксировала первый выход из гнезда детёныша птицы-носорога, сообщает "ТВ Центр".

После рождения как минимум две недели эти пернатые проводят в укрытии, которое находят для них родители. Своё название птицы получили из-за красивого и мощного клюва.

Птицы занесены в Красную книгу. Из 45 существующих видов 12 находятся на грани вымирания. А китайские натуралисты делятся с миром новыми открытиями и редкими пейзажами. В горах Тяньмэнь, которые вдохновили своей красотой постановщиков фильма "Аватар", появились необычные облака. Одно из них прошло сквозь пещеру, известную как "Небесные врата", и вышло из неё белоснежным водопадом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
В Китае получили редкие кадры детёныша птицы-носорога
В Китае получили редкие кадры детёныша птицы-носорога
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.