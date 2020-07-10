В Китае получили редкие кадры детёныша птицы-носорога

Эти птицы занесены в Красную книгу

Редкое явление в мире дикой природы удалось запечатлеть орнитологам в горах китайской провинции Юньнань. Спустя месяц с начала наблюдений видеокамера зафиксировала первый выход из гнезда детёныша птицы-носорога, сообщает "ТВ Центр".

После рождения как минимум две недели эти пернатые проводят в укрытии, которое находят для них родители. Своё название птицы получили из-за красивого и мощного клюва.

Птицы занесены в Красную книгу. Из 45 существующих видов 12 находятся на грани вымирания. А китайские натуралисты делятся с миром новыми открытиями и редкими пейзажами. В горах Тяньмэнь, которые вдохновили своей красотой постановщиков фильма "Аватар", появились необычные облака. Одно из них прошло сквозь пещеру, известную как "Небесные врата", и вышло из неё белоснежным водопадом.

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