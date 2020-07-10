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Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса более 1 тысячи пациентов

10:23
  • пятница
  • 10 июля 2020

Число выздоровевших превысило 160 тысяч

Число выписанных из московских больниц пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, за сутки увеличилось более чем на тысячу. Отсутствие заболевания подтверждено специальными исследованиями, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 007 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 163 093", - сказала заммэра.

Все пациенты, которым необходимо оставаться под медицинским наблюдением, при выписке получают соответствующие рекомендации. Ракова напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы или волонтерами – если им от 18 до 55 лет и у них отрицательные результаты анализов на ВИЧ и гепатиты.

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