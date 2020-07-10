Развеян миф о существовании бездрожжевого хлеба

Не ведитесь на уловки маркетологов

Специалисты Роскачества заявили, что ржаной и ржано-пшеничный хлеб невозможно испечь без дрожжей, а надпись "бездрожжевой хлеб" - это маркетинговый ход.

"Очень часто бездрожжевым называют хлеб, приготовленный на закваске. Закваска - это полуфабрикат хлебопекарного производства, который получается путем сбраживания питательной смеси и молочнокислых бактерий или молочнокислых бактерий и дрожжей. Даже в закваске спонтанного брожения тоже есть дрожжи", - приводит РИА Новости сообщение Роскачества.

Приготовленный на закваске хлеб обладает приятным вкусом и ароматом, он защищен от микробиологической порчи. Кроме того, изделие обогащено витаминами, аминокислотами и другими биологически активными веществами, рассказали в Роскачестве.

По словам специалистов, дрожжи "погибают" при выпечке, оставляя в хлебе ценные вещества - селен, витамины группы В, фолиевую кислоту, кальций, железо и другие минералы.

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