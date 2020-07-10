Сергунина: аудиогидом в приложении "Узнай Москву" воспользовались более 60 тысяч раз

Чем удобен мобильный аудиогид?

Пользователи мобильного приложения "Узнай Москву" могут послушать короткие аудиоистории, посвященные 1,1 тысячи столичных зданий. С июля 2019 года аудиогидом воспользовались более 61 тысячи раз, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Чем удобен мобильный аудиогид? Его можно слушать в любом месте и в любое время – на прогулке, находясь непосредственно у знаменитого здания, или у себя дома, занимаясь повседневными делами. Что бы вы ни выбрали, рассказ об архитектуре, а заодно об истории нашего города, будет все таким же интересным", – сказала Наталья Сергунина.

Самой популярной с июля 2019 года стала аудиоистория гостиницы "Боярский двор". За это здание рубежа XIX-XX веков архитектор Ф.О. Шехтель был удостоен звания академика. Фасад дома облицован глазурованным серо-зеленым кирпичом, а главный вестибюль украшен витражом, изображающим Кремль при заходе солнца.

Второй по популярности – рассказ о знаменитом "Доме под юбкой" на Тверской улице. Здание построено по проекту зодчего А.Г. Мордвинова и инженера П.А. Красильникова в 1940 году. До 1958-го его угловую башню украшала статуя балерины – отсюда и неофициальное название. В этом доме жили пианист А.В. Гольденвейзер и скульптор С.Т. Конёнков. Ныне в квартире пианиста и мастерской скульптора созданы музеи, посвященные их творчеству.

В тройку лидеров по количеству прослушиваний вошла мини-аудиоэкскурсия по стации метро "Маяковская". Она открыта 11 сентября 1938 года в составе второй очереди Московского метрополитена. Художественные и конструктивные достоинства станции были оценены уже через год после постройки: в 1939 году проект получил Гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке. В годы Великой Отечественной войны "Маяковская" служила бомбоубежищем.

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