Россияне назвали самые неприятные качества своих коллег

Список довольно велик

Специалисты опросили более 4,2 тысячи граждан России, чтобы узнать, какие качества коллег их раздражают больше всего.

40% россиян бесят лицемерие и обман со стороны коллег, 34% - сплетни и интриги, а 33% - неуважительное отношение к чужому труду. 32% респондентов возмущает непрофессионализм. Еще 23% опрошенных считают, что наихудшее качество работника - это безответственность.

В антирейтинг также попали конфликтность (20%), лень (15%), узость кругозора (13%), непунктуальность (9%), плохие манеры (7%) и вредные привычки (5%).

Не больше 3% опрошенных заявили, что у их коллег на работе нет недостатков.

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