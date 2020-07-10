Следствие просит арестовать губернатора Хабаровского края

Задержанного накануне губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в Басманный суд Москвы, который изберет подозреваемому меру пресечения. Следствие ходатайствует об аресте Фургала, сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступили материалы в отношении Фургала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Губернатора Хабаровского края задержали возле его дома 9 июля и этапировали в Москву. По вресии следствия, Фургал в 2004-2005 годах организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского, а также убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова.

В Следственном комитете сообщили ранее, что четверо фигурантов уголовного дела уже под арестом. Соучастники дали показания против Фургала, как организатора преступлений. Сам губернатор вину не признает, передает "Интерфакс".

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