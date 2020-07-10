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В России за сутки выявлено 6635 случаев COVID-19

11:32
  • пятница
  • 10 июля 2020

Суточный рост несколько дней не превышает 0,9%

В России за минувшие сутки выявлено 6 635 новых случаев COVID-19. Общее число заразившихся за время пандемии коронавируса в стране составило 713 936. В оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции подчеркнули, что суточный рост заболеваемости уже четыре дня не превышает 0,9%.
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Число жертв коронавирусной инфекции в России за сутки увеличилось на 174. Днем ранее скончались от связанных с коронавирусом заболеваний 174 человека. Общее число умерших - 11 017, или 1,54% от всех заразившихся COVID-19 в России.

В то же время, доля выздоровевших составляет 68,5% от общего числа заразившихся коронавирусом в России. За минувшие сутки выписались из больниц 7 752 пациента, у которых ранее был диагностирован COVID-19, а всего с момента начала пандемии выздоровели 489 068 человек.

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