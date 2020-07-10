Россияне стали переходить с водки на вино

Этот тренд укрепился за время карантина

Специалисты Роскачества обратили внимание на то, что в России планомерно снижается спрос на крепкий алкоголь, в том числе на водку. Граждане стали больше пить вина.

По данным организации, в первом квартале текущего года продажи вина выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Данный тренд уже не первый год поддерживается инициативами Минпромторга России, Минсельхоза и Роскачества", - приводит РИА Новости сообщение экспертов.

Популярность вина укрепилась и в период карантина. Как отметили в Роскачестве, за последние месяцы продажи вина росли заметнее, чем реализация других спиртных напитков.

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