ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

РЖД запустили "Ласточки" из Москвы в Кострому

12:09
  • пятница
  • 10 июля 2020

Пассажирам предлагают три класса обслуживания

Скоростные "Ласточки" в комплектации "Премиум" начнут курсировать между Москвой и Костромой с 17 июля. В компании РДЖ пояснили, что новый маршрут должен способствовать популяризации внутрироссийского туризма.
"Стрижи" вернулись: РЖД восстанавливает движение скоростных поездов

"Отправляясь с Ярославского вокзала Москвы в 15:10, "Ласточка" No 716 будет прибывать в Кострому в 19:17. Из Костромы "Ласточка" No 715 будет отправляться в 07:12 и прибывать в Москву в 11:19. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Ярославль и Нерехта", - говорится в сообщении РЖД.

В составе – пять вагонов. Пассажирам предлагают три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый. В одном из вагонов имеются места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника. Стоимость билета - от 799 рублей, цена зависит от класса обслуживания.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Поезд "Ласточка"
Поезд "Ласточка"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.