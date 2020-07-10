РЖД запустили "Ласточки" из Москвы в Кострому

Пассажирам предлагают три класса обслуживания

Скоростные "Ласточки" в комплектации "Премиум" начнут курсировать между Москвой и Костромой с 17 июля. В компании РДЖ пояснили, что новый маршрут должен способствовать популяризации внутрироссийского туризма.

"Отправляясь с Ярославского вокзала Москвы в 15:10, "Ласточка" No 716 будет прибывать в Кострому в 19:17. Из Костромы "Ласточка" No 715 будет отправляться в 07:12 и прибывать в Москву в 11:19. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Ярославль и Нерехта", - говорится в сообщении РЖД.

В составе – пять вагонов. Пассажирам предлагают три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый. В одном из вагонов имеются места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника. Стоимость билета - от 799 рублей, цена зависит от класса обслуживания.

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